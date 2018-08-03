Мальчик в 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Одаренный мальчик, которому только исполнилось 12 лет, стал первым в истории ребенком, ставшим студентом крупнейшего Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Карлоса Антонио Сантамарию знают в университете с девяти лет, когда он успешно прошел курсы и получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии, говорится в коммюнике UNAM. Для дальнейшей учебы он выбрал физику биомедицины, курс которой начинается 6 августа. "Он будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители", – отмечается в пресс-релизе.

"Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно", — сказал малолетний студент.