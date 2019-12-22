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Макрон отказался от президентской пенсии - ФОТО

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Макрон принял решение отказаться от выплат, положенных после завершения первого срока на посту президента, а также от суммы, которая выплачивается лидеру Франции при переизбрании на второй срок.

Кроме того, глава Франции отказался от пожизненного поста в Конституционном совете, который полагается ему по закону.

Решение Макрона объясняется желанием главы государства "действовать в соответствии с ситуацией в стране", - отметил источник.

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