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Макрон не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем

Макрон не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй пятилетний срок на выборах главы государства, не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем.
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13 апреля 2022 г. 06:29
Макрон не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй пятилетний срок на выборах главы государства, не исключил, что в случае ухода из политики станет писателем.

Как передает Report, такое признание французский лидер сделал в интервью журналу Le Point.

"С литературой связана вся моя жизнь. Когда моя работа была связана с другими профессиями, мне и тогда хотелось заниматься писательским трудом. Сегодня мне это не удается, - заметил Макрон. - То время, которое остается в моем распоряжении, я посвящаю чтению и общению с семьей".

Он считает, что в жизни "всегда надо быть готовым быстро собрать вещи". "Надо поэтому знать, чем станешь заниматься, когда у тебя не будет должности или миссии", - полагает французский лидер.

Макрон признался, что уже сегодня "собирает истории" для будущих книг. "Повседневная реальность власти - это украденное у себя время. Очень трудно сохранить отношения за пределами соратников и семьи", - добавил французский лидер.

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