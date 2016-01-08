"Майн кампф" впервые за 70 лет поступила в продажу в Германии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Германии снят запрет на переиздание автобиографической книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". 1 января труд вновь поступил в продажу, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Новое издание стоимостью 59 евро насчитывает две тысячи страниц. Оно выпущено мюнхенским Институтом современной истории и включает в себя комментарии исследователей, а также анализ идеологии нацистского лидера, которая, по мнению ученых, является важным историческим и образовательным инструментом.

Оригинальный вариант книги, не снабженный комментариями историков, по-прежнему останется под запретом.

"Майн кампф" также переиздана во Франции, однако остается под запретом в ряде европейский стран, в том числе в Австрии и Нидерландах.