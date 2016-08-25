Майкл Фелпс приобрел виллу за 2,5 млн. долларов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс приобрел виллу в штате Аризона за 2,5 млн. долларов. Как передает Report со ссылкой на France Presse, площадь нового особняка самого титулованного олимпийца составляет 560 кв. м.

В доме имеется пять спальных и гостиных комнат, шесть ванных и бассейн.

Отметим, что годовой доход Майкла Фелпса равен 6,3 млн. долларов. На Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. После этого Майкл объявил о завершении карьеры.