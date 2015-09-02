Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Мадридский особняк Дэвида Бекхема стоял на продаже в течении 8 лет и спустя восемь лет после выставления объекта на продажу на него наконец нашелся покупатель.

Как передает Report, особняк бывшего игрока «Реала» Дэвида Бекхэма расположен в престижном мадридском районе Ла-Моралеха.

Футболист со своей семьей переехали сюда в 2005 году, потратив на недвижимость 4,2 млн. евро. Дополнительно Дэвид и Виктория сделали ремонт в доме на 500 тыс. евро.

Дом может похвастаться пятью спальнями, крытым и открытым бассейнами, теннисным кортом, небольшим футбольным полем и зоной отдыха для детей. Общая площадь его составляет 8 000 кв.м.