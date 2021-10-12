Люди могли начать употреблять табак 12 тыс. лет назад

Люди могли начать употребление табака уже более 12 тыс. лет назад, а не 3 тыс. лет назад, как считалось ранее.

Люди могли начать употребление табака уже более 12 тыс. лет назад, а не 3 тыс. лет назад, как считалось ранее.

Как передает Report, соответствующие выводы группы американских ученых на основе археологических раскопок опубликованы на сайте журнала Nature .

Ученым удалось отыскать на раскопе Уишбоун в штате Юта следы деятельности человека, которые предполагают использование табака в качестве опьяняющего средства уже в указанный период. В частности, были обнаружены обугленные семена табака, что позволило исследователям сделать предположение, что растение могло быть сожжено для получения соответствующего эффекта.

Далее ученые рассматривают различные пути, которые могли привести древних людей к открытию психоактивных свойств табака в процессе одомашнивания растений. Исследователи также предполагают, что первоначально древние люди могли не сжигать табак, а жевать его листья и стебли.