Письма молодого Боба Дилана продали на аукционе за $670 тыс.

Коллекция из 42 писем американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана была продана на аукционе почти за 670 тыс. долларов. Их новым владельцем стал известный португальский книжный магазин Lello, расположенный в Порт

Коллекция из 42 писем американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана была продана на аукционе почти за 670 тыс. долларов. Их новым владельцем стал известный португальский книжный магазин Lello, расположенный в Порту.

Как передает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter, представители аукциона сообщили, что магазин намерен сделать архив писем, насчитывающий 150 страниц, доступным для фанатов Дилана и исследователей его творчества.

Проданные письма охватывают период 1957–1959 гг., они адресованы девушке по имени Барбара Энн Хьюитт, с которой Дилан (тогда еще известный как Циммерман) встречался в школе. В них он, в том числе размышляет о смене фамилии, признается Хьюитт в своих чувствах и приглашает ее на концерт Бадди Холли, а также выражает надежду на то, что у него получится продать свои записи миллионным тиражом (на данный момент этот показатель составляет порядка 125 млн).

Письма Дилана были обнаружены дочерью Хьюитт после того, как женщина скончалась в 2020 году.