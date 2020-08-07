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Лукашенко впервые рассказал о своем отце

Лукашенко впервые рассказал о своем отце Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые рассказал о своем отце в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
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7 августа 2020 г. 00:05
Лукашенко впервые рассказал о своем отце

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые рассказал о своем отце в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как передает Report, соответствующий отрывок видеозаписи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце", — высказался Лукашенко.

Также он описал характер своей матери, приведя ее слова: "Сын мой и все". По словам Лукашенко, мать очень ревниво его опекала.

В этом же интервью Лукашенко рассказал об отношениях своего сына Николая с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень хорошие отношения. Ну Коля вырос на глазах у него. Фактически я всегда с Колей приезжал. Он тепло очень относится к нему", — отметил Лукашенко.

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