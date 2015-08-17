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    ​Лукашенко с сыном собрали 70 мешков картофеля

    Весь картофель будет передан в дома престарелых и детские дома

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с младшим сыном собрал на территории своей официальной резиденции «Дрозды» 70 мешков картофеля.

    Как передает Report со ссылкой на «БелТА»,об этом отмечается в официальном сообщении.

    «Александр Лукашенко вместе с младшим сыном убирал картофель. С участком в 18 соток справились за полтора часа. Урожай порадовал — 7 десятков мешков картофеля», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ближайшее время весь собранный картофель будет передан в дома престарелых и детские дома.

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