​Лукашенко с сыном собрали 70 мешков картофеля

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с младшим сыном собрал на территории своей официальной резиденции «Дрозды» 70 мешков картофеля.

Как передает Report со ссылкой на «БелТА»,об этом отмечается в официальном сообщении.

«Александр Лукашенко вместе с младшим сыном убирал картофель. С участком в 18 соток справились за полтора часа. Урожай порадовал — 7 десятков мешков картофеля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время весь собранный картофель будет передан в дома престарелых и детские дома.