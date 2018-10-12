Лукашенко прокатил Путина на ГАЗ-69 и угостил драниками

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посвятили несколько часов неформальному общению после пленарного заседания Форума регионов двух стран в Могилеве. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко показал Путину достопримечательности на своей малой родине, передает Report.

Отмечается, что в агрогородке Александрия белорусский президент прокатил Путина на автомобиле ГАЗ-69. Лукашенко показал Путину дом, где он вырос, а затем президенты прогулялись по деревне. Кроме того, Лукашенко угостил главу РФ целебной водой из родника и драниками из печи.

Напомним, в конце прошлого месяца в Баку прошел российско-азербайджанский межрегиональный форум.