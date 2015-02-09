​Канадец выиграл в лотерею 40 млн. долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Канаде на один из билетов лотереи Lotto Max выпал выигрыш в размере 50 млн. канадских долларов (40 млн. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на CBC News, счастливый обладатель билета пока не обратился за причитающейся ему суммой.

Известно, что выигрышный билет был продан в Васага Бич, в окрестностях города Барри, штат Онтарио.

Владелец магазина, в котором, возможно, был куплен счастливый билет, сообщил, что его приобрел постоянный клиент, мужчина 40 лет.