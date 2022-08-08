​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты

Музей Хорнимана, расположенный в Лондоне, вернет Нигерии 72 предмета, похищенных британскими военнослужащими в 1897 году в городе Бенин-Сити.

Музей Хорнимана, расположенный в Лондоне, вернет Нигерии 72 предмета, похищенных британскими военнослужащими в 1897 году в городе Бенин-Сити.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , за то, чтобы вернуть артефакты правительству Нигерии, высказались на анонимном голосовании члены совета попечителей музея.

"Существуют явные доказательства того, что эти объекты были получены путем насилия, и в ходе внешних консультации мы утвердились в своем мнении, что вернуть их в распоряжение Нигерии будет и этично, и приемлемо", - заявила руководитель совета музея Хорнимана Ив Саломон.

К такому решению музей пришел после консультаций с лондонской нигерийской общиной после того, как его включили в базу «Главных расистов» - культурных учреждений, связанных с колониализмом.

Это первый британский музей, принадлежащий государству, который вернет культурные ценности стране.

По всему миру в музеях и частных коллекциях находится около 10 тысяч артефактов, похищенных из Королевства Бенин, которое существовало до 1897 года (город Бенин-Сити, расположенный в нигерийской провинции Эдо, был его столицей). В частности, Британский музей в Лондоне располагает 900 предметами.