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​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты

​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты Музей Хорнимана, расположенный в Лондоне, вернет Нигерии 72 предмета, похищенных британскими военнослужащими в 1897 году в городе Бенин-Сити.
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8 августа 2022 г. 04:41
​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты

Музей Хорнимана, расположенный в Лондоне, вернет Нигерии 72 предмета, похищенных британскими военнослужащими в 1897 году в городе Бенин-Сити.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, за то, чтобы вернуть артефакты правительству Нигерии, высказались на анонимном голосовании члены совета попечителей музея.

"Существуют явные доказательства того, что эти объекты были получены путем насилия, и в ходе внешних консультации мы утвердились в своем мнении, что вернуть их в распоряжение Нигерии будет и этично, и приемлемо", - заявила руководитель совета музея Хорнимана Ив Саломон.

К такому решению музей пришел после консультаций с лондонской нигерийской общиной после того, как его включили в базу «Главных расистов» - культурных учреждений, связанных с колониализмом.

Это первый британский музей, принадлежащий государству, который вернет культурные ценности стране.

По всему миру в музеях и частных коллекциях находится около 10 тысяч артефактов, похищенных из Королевства Бенин, которое существовало до 1897 года (город Бенин-Сити, расположенный в нигерийской провинции Эдо, был его столицей). В частности, Британский музей в Лондоне располагает 900 предметами.

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