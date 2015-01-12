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    ​Мэр Лондона переночевал на улице

    Борис Джонсон поддержал кампанию по привлечению внимания к бездомным ветеранам

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Борис Джонсон и владелец британского издательства Evening Standard Евгений Лебедев переночевали на улице для того, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

    Джонсон и Лебедев, вооружившись спальными мешками, провели ночь на улице в центре Лондона.

    "Мы продемонстрировали снижение количества ветеранов, остающихся на улицах, за последние два десятилетия, но печально осознавать сколько из них все еще не имеют крыши над головой", – заявил Джонсон.

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