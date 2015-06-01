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    ​Лев загрыз американскую туристку на сафари-туре в ЮАР

    Спасти туристку не удалось

    Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ Лев загрыз американскую туристку и ранил водителя экскурсионного автомобиля во время сафари-тура в парке в ЮАР.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что стекла в машине были опущены, хотя это строжайше запрещено. Лев прыгнул на машину, через окно загрыз женщину и ранил водителя, который попытался ему помешать. На место происшествия немедленно приехали медики, однако спасти туристку не удалось.

    На сайте сафари-парка подчеркивается, что "нигде вы не можете подойти близко ко львам и другим животным и при этом быть в безопасности".

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