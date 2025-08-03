О нас

Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем

Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем Ученый-астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездная комета 3I/ATLAS, приближающаяся к Земле, может оказаться инопланетным кораблем.
Это интересно
3 августа 2025 г. 01:06
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем

Ученый-астрофизик Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездная комета 3I/ATLAS, приближающаяся к Земле, может оказаться инопланетным кораблем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail.

Ученый сделал такое предположение из-за "необычайно редкой траектории", по которой движется 3I/ATLAS. Он также заявил, что объект достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

По словам ученого, если объект является инопланетным кораблем, он может нести зонд или даже оружие. "Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовым к обоим вариантам", - приводит издание слова Леба.

Отметим, что комета 3I/ATLAS была открыта NASA 1 июля 2025 года. Как показывают расчеты астрономов, в конце октября она максимально сблизится с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 1,4 астрономические единицы, после чего, предположительно, покинет Солнечную систему.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yerə uçan ulduzlararası obyekt kosmik gəmi ola bilər

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности
ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности
31 июля 2025 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi