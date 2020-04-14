Летучие мыши оказались источником вируса KoRV

Австралийские и европейские биологи доказали, что ретровирус KoRV, уничтожающий популяции коал в Австралии, мог попасть в их популяцию в результате контакта с летучими мышами-крыланами, в чьем организме были найдены родственники этого патогена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PNAS.

"Мы собрали образцы крови и выделений летучих мышей со всего восточного побережья Австралии, чтобы понять, присутствуют ли вирусы, связанные с KoRV, в их организме. Наше исследование показало, что такие патогены присутствовали в организме как минимум трех видов крылановых рукокрылых: бавеанских летучих лисиц, австралийских крыланов и малых длинноязыких крыланов", - пишут ученые.

По текущим оценкам австралийских экологов, численность коал сократилась за последние девять лет примерно на 60% из-за целой комбинации факторов, угрожающих как самим животным, так и среде их обитания. В их число входят масштабные лесные пожары, уничтожающие эвкалиптовые леса Австралии, домашние собаки и деятельность человека, а также ряд болезней, поразивших их популяцию в последние годы.

Одной из самых больших угроз такого рода считается вирус KoRV, вызывающий синдром иммунодефицита, рак и ряд других тяжелых проблем со здоровьем у коал. Этот патоген может передаваться как от одного животного к другому, так и от матери к ее детенышам, и сейчас многие популяции сумчатых медведей практически полностью заражены этим ретровирусом.