Легендарный Volkswagen Beetle ушёл в историю - ФОТО

Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил портал Excelsior.

Эту модель в мире собирали в течение более чем 80 лет. При этом с 1996 года его делали только в Мексике. Всего в мире были выпущены более 21,5 миллиона "Жуков" разных моделей.

С 2003 года в Мексике стали выпускать обновленные Beetle New, а 10 июля будет закончена сборка их специальной партии, и последняя из этих машин отправится в музей.

Изначально "Жук" появился в нацистской Германии в конце 1930-х годов, однако после начала Второй мировой войны его массовое производство было почти прекращено из-за необходимости выпускать военную технику. После войны немецкий концерн возобновил выпуск гражданских автомобилей, открыв постепенно производство в разных частях мира. Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и всей Латинской Америки.