Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, который заработал миллиард долларов США.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, который заработал миллиард долларов США.

Как передает Report со ссылкой на издание Sportico , речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.

Сумма гонораров за игровую деятельность 36-летнего спортсмена составила 300 млн долларов США, в то время, как рекламные контракты принесли ему доход в размере более 700 млн долларов США.

В частности, на участии в продвижении компаний AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa, Walmart и Epic Games он зарабатывает ежегодно около 100 млн долларов США.

Из ближайших коллег Джеймса по НБА больше всего заработали форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант (580 млн) и защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри (430 млн).