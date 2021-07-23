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Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером

Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, который заработал миллиард долларов США.
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23 июля 2021 г. 08:54
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером
Леброн Джеймс

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, который заработал миллиард долларов США.

Как передает Report со ссылкой на издание Sportico, речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.

Сумма гонораров за игровую деятельность 36-летнего спортсмена составила 300 млн долларов США, в то время, как рекламные контракты принесли ему доход в размере более 700 млн долларов США.

В частности, на участии в продвижении компаний AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa, Walmart и Epic Games он зарабатывает ежегодно около 100 млн долларов США.

Из ближайших коллег Джеймса по НБА больше всего заработали форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант (580 млн) и защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри (430 млн).

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