Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за 715 тысяч

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористической организации "Исламское государство".