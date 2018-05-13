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    Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за 715 тысяч

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA. 

    Отмечается, что полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористической организации "Исламское государство".

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