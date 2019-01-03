Путешествие во времени. Кто из нового года смог вернуться в прошлый

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Эксперты проанализировали рейсы, вылетающие утром первого января 2019 года, и нашли те из них, которые приземлились в месте назначения еще в прошлом году — 31 декабря 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Flightradar24.

Так, пассажиры рейса NH106 вылетели из Токио (Япония) в 2019 году и приземлились в Лос-Анжелесе (США) еще в 2018 году.

Два раза встретить праздник удалось и туристам, которые вылетели из Шанхая (Китай) в Сан-Франциско (США).

Еще один самолет вылетел по расписанию из Новой Зеландии первого января в 09:19. А приземлился на Раротонге (самом большом из островов Кука в Тихом океане) 31 декабря в два часа дня.