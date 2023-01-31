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Крупное американское издание уволило 180 журналистов и заменило их нейросетью

Крупное американское издание уволило 180 журналистов и заменило их нейросетью Крупное американское интернет-издание BuzzFeed, специализирующееся на новостях и вирусном контенте, объявило о начале использования нейросети ChatGPT в качестве автора некоторых материалов.
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31 января 2023 г. 08:06
Крупное американское издание уволило 180 журналистов и заменило их нейросетью

Крупное американское интернет-издание BuzzFeed, специализирующееся на новостях и вирусном контенте, объявило о начале использования нейросети ChatGPT в качестве автора некоторых материалов.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Деловое издание обратило внимание, что о смене редакционной политики было объявлено после того, как BuzzFeed уволил 180 журналистов, которые составляли 12% от общего штата компании. Официально увольнение людей было мотивировано «ухудшением экономических перспектив».

Генеральный директор BuzzFeed Ион Перетти заявил, что ChatGPT начнет с написания текстов для персонализированных тестов и викторин. Однако в дальнейшем Перетти намерен доверить нейросети создание и полноценных редакционных материалов тоже.

Одновременно с этим глава BuzzFeed заверил читателей и инвесторов в том, что, несмотря на «наем» ChatGPT, СМИ продолжит оставаться сосредоточенным именно на журналистских материалах, созданных людьми.

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Версия на азербайджанском языке Amerikada 180 jurnalisti işdən çıxaran şirkət onları şəbəkə ilə əvəzləyib

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