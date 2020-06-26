​Крупный производитель откажется от слова "белый" в названиях товаров

Нидерландская компания Unilever, одна из крупнейших на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, уберет с упаковок товаров слово "белый".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

В компании заявили, что употребление слов "бледный", "белый" и "светлый", а также производных от них, предполагает "единый идеал красоты". Отмечается, что компания не считает такой подход правильным, поэтому изменит название популярного в Азии отбеливающего крема для лица Fair & Lovely.

В Unilever уточнили, что в некоторых странах уже изменили рекламу крема и его упаковку. Теперь компания выбирает другое название для товара.

Ранее американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия "эскимо" из-за дискриминации эскимосов.