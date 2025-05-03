Крупнейший бриллиант России выставят на аукцион

В России выставят на аукцион самый крупный в истории страны бриллиант "Новое солнце" редкого фантазийного цвета Vivid Yellow.

В России выставят на аукцион самый крупный в истории страны бриллиант "Новое солнце" редкого фантазийного цвета Vivid Yellow.

Как передает Report , об этом ТАСС заявил глава Якутии Айсен Николаев.

"[Планируем] продавать на аукционе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что "АЛРОСА" (компания по добыче алмазов) намерена в дальнейшем делать с бриллиантом. При этом возможную дату проведения аукциона он не назвал.

Отметим, что вес драгоценного камня превышает 100 карат, он был добыт на арктических месторождениях.

Компания "АЛРОСА" завершила огранку бриллианта в начале апреля. Он был огранен из сверхкрупного алмаза весом 200+ карат насыщенного медово-золотистого цвета. Минерал, по оценкам экспертов, появился в недрах Земли около 1 млрд лет назад.

Над созданием "Нового Солнца" занималась команда из 15 опытных специалистов.