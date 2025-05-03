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Крупнейший бриллиант России выставят на аукцион

Крупнейший бриллиант России выставят на аукцион В России выставят на аукцион самый крупный в истории страны бриллиант "Новое солнце" редкого фантазийного цвета Vivid Yellow.
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3 мая 2025 г. 08:47
Крупнейший бриллиант России выставят на аукцион

В России выставят на аукцион самый крупный в истории страны бриллиант "Новое солнце" редкого фантазийного цвета Vivid Yellow.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил глава Якутии Айсен Николаев.

"[Планируем] продавать на аукционе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что "АЛРОСА" (компания по добыче алмазов) намерена в дальнейшем делать с бриллиантом. При этом возможную дату проведения аукциона он не назвал.

Отметим, что вес драгоценного камня превышает 100 карат, он был добыт на арктических месторождениях.

Компания "АЛРОСА" завершила огранку бриллианта в начале апреля. Он был огранен из сверхкрупного алмаза весом 200+ карат насыщенного медово-золотистого цвета. Минерал, по оценкам экспертов, появился в недрах Земли около 1 млрд лет назад.

Над созданием "Нового Солнца" занималась команда из 15 опытных специалистов.

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