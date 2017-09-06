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    Крупнейшая за последние 12 лет вспышка произошла на Солнце - ВИДЕО

    В последний раз радиоизлучение такой силы наблюдалось 7 сентября 2005 года

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой крупной за последние 12 лет.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

    По данным ФИАН, вспышке был присвоен балл X9.3, ей предшествовала более слабая — X2.2. Астрономы отмечают, что в последний раз радиоизлучение такой силы наблюдалось 7 сентября 2005 года.

    По словам специалистов, произошедшая вспышка предполагает, что произошел выброс корональной массы. Эксперты отмечают, что к такому мощному радиоизлучению привело взаимодействие двух крупнейших групп пятен, которые наблюдались на Солнце последние три дня.

    В ФИАНе отметили, что экспертов еще предстоит понять, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимальной солнечной активности.

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