Кровать-будильник, которая катапультирует человека, когда придет время вставать - ВИДЕО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Новое детище от безумного инженера Колина Ферза (Colin Furze), который поразил нас в прошлом году, создав реальные выдвижные когти как у Росомахи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в этот раз инженер изобрел кровать-будильник, которая не принимает никаких возражений, и которую нельзя будет переставить ещё на 5 минут, она буквально выбросит вас из постели, когда придет время вставать. Это эжекторная кровать, которая работает на основе компрессора, мощность которого также можно регулировать.

Когда придет время вставать, эжекторная кровать не даст вам нажать на "повтор" и повторить то же самое через 5 минут. Она в буквальном смысле катапультирует вас из постели под мигание сирен и звучание автомобильных гудков.