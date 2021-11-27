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Криптоинвесторы захотели купить команду из NBA

Криптоинвесторы захотели купить команду из NBA Объединившаяся децентрализованная группа криптоинвесторов собрала более 40 млн долларов США, чтобы купить одну из команд NBA.
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27 ноября 2021 г. 09:29
Криптоинвесторы захотели купить команду из NBA

Объединившаяся децентрализованная группа криптоинвесторов собрала более 40 млн долларов США, чтобы купить одну из команд NBA.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, другая часть людей, занимающаяся вложениями в криптовалюту, хотела приобрести копию Конституции США. В обоих случаях энтузиасты организовались в рамках так называемой децентрализованной автономной организации (DAO), которая представляет собой онлайн-группу с коллективным банковским счетом и заявлением о миссии.

Вторая команда называет себя Krause House DAO, в честь покойного генерального директора Chicago Bulls Джерри Краузе. В группу входит порядка 2 тыс. человек, которым удалось собрать 4 млн долларов в криптовалюте Ethereum за шесть дней.

На своей странице они просят отнестись серьезно к их идее и не насмехаться над ней.

"Благодаря использованию технологий, смекалке и пониманию того, насколько они важны для бизнеса, число игроков-собственников (как материальных, так и нереализованных) за последние 10 лет значительно выросло. Нет причин, по которым фанаты не могут делать то же самое, если они правильно организованы", - поясняется на сайте группы.

26 ноября цена биткойна упала более чем на 6%, до минимума за месяц — 55 тыс. долларов, на фоне сообщений о появлении нового опасного южноафриканского штамма коронавируса.

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