Космонавты на орбите встретят Новый год 15 раз

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Космонавты на МКС смогут встретить новый 2018 год 15 раз. Как передает Report, об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре управления полётами.

Первая встреча Нового года состоится в 17:26 по бакинскому времени, когда МКС будет находиться над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией. После этого станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американцы Джозеф Акаб, Марк Ванде Хай и Скотт Тингл, а также японский астронавт Норишиге Канаи.