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    Космонавты на орбите встретят Новый год 15 раз

    Первая встреча Нового года состоится в 17:26 по бакинскому времени

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Космонавты на МКС смогут встретить новый 2018 год 15 раз. Как передает Report,  об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре управления полётами.

    Первая встреча Нового года состоится в 17:26 по бакинскому времени, когда МКС будет находиться над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией. После этого станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.

    Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американцы Джозеф Акаб, Марк Ванде Хай и Скотт Тингл, а также японский астронавт Норишиге Канаи. 

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