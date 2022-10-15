Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе

Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно информации, инженеры смогли включить бортовой компьютер, и телескоп вернулся в стандартный режим точного наведения. Они ожидают, что TESS возобновит научные наблюдения в ближайшее время, а данные, хранящиеся в памяти аппарата, будут переданы на Землю при первой же возможности.

Телескоп перешел в безопасный режим из-за неполадок с бортовым компьютером 10 октября. Предварительное расследование выявило, что их причиной стал сброс настроек компьютера.

Ранее с помощью телескопа ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету.