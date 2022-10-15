Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе

Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
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Согласно информации, инженеры смогли включить бортовой компьютер, и телескоп вернулся в стандартный режим точного наведения. Они ожидают, что TESS возобновит научные наблюдения в ближайшее время, а данные, хранящиеся в памяти аппарата, будут переданы на Землю при первой же возможности.
Телескоп перешел в безопасный режим из-за неполадок с бортовым компьютером 10 октября. Предварительное расследование выявило, что их причиной стал сброс настроек компьютера.
Ранее с помощью телескопа ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету.