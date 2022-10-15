О нас

Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе

Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).
Это интересно
15 октября 2022 г. 02:53
Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе

Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно информации, инженеры смогли включить бортовой компьютер, и телескоп вернулся в стандартный режим точного наведения. Они ожидают, что TESS возобновит научные наблюдения в ближайшее время, а данные, хранящиеся в памяти аппарата, будут переданы на Землю при первой же возможности.

Телескоп перешел в безопасный режим из-за неполадок с бортовым компьютером 10 октября. Предварительное расследование выявило, что их причиной стал сброс настроек компьютера.

Ранее с помощью телескопа ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi