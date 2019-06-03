Космический корабль компании SpaceX отстыкуется от МКС и вернется на Землю

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в понедельник, 3 июня, должен отстыковаться от Международной космической станцией (МКС).

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", по информации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), после схождения с орбиты космический корабль должен будет совершить приводнение у побережья Калифорнии в Тихом океане.

Приводнение спускаемого аппарата планируется в Тихом океане в 325 км от города Лонг-Бич. "Грузовик" доставит на Землю более 1,9 т груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС. Контролировать процесс расстыковки будет член экипажа МКС канадский астронавт Давид Сен-Жак.

Отстыковка грузового корабля от американского сегмента МКС - модуля Harmony будет осуществлена с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которая после отвода "грузовика" на безопасное расстояние от станции выпустит его для последующего схода с орбиты.

Ранее ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту корабль Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.