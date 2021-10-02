Космический аппарат BepiColombo сделал первый снимок поверхности Меркурия

Космический аппарат BepiColombo при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первый снимок с ее поверхности.

Космический аппарат BepiColombo при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первый снимок с ее поверхности.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

"Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты", — говорится в сообщении.

Черно-белый снимок с разрешением 1024х1024 пикселей был сделан в ночь на 2 октября, когда зонд находился в 2 418 км от Меркурия. На нем можно рассмотреть крупные кратеры, очень похожие на лунные. Заснятая аппаратом зона представляет собой часть северного полушария планеты, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту.

За десять минут до этого аппарат смог приблизиться к планете на расстояние около 200 км. Агентство ожидает, что более подробная информация и другие изображения будут получены в течение ближайших суток.

BepiColombo — совместная миссия ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Цель проекта - изучение состава поверхности Меркурия, его внутренней структуры и пространства, окружающего планету, анализ происхождения магнитного поля и другие исследования.