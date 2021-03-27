Кошки оказались способны различать голоса хозяев

Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не считают нужным отвечать

Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не считают нужным отвечать.

Как передает Report, об исследовании ученых из Университета Токио пишет The Mirror.

Эксперты провели эксперимент над 20 кошками, дав им послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как животные отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.

По мнению исследователей, такая реакция восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками, но их не дрессировали. Именно поэтому, считают специалисты, кошки чувствуют себя главными.