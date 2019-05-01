Король Таиланда женился на генерале

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает South China Morning Post.

Избранница монарха служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai Airways. Вачиралонгкорн сообщил о браке за три дня до церемонии коронации.

Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), правившего в течение 70 лет. По традиции, сложившейся у правящей династии Чакри, коронация каждого короля происходит не сразу, а через некоторое время после его восшествия на престол. Рама IX короновался через четыре года.