Корабль времен Римской империи обнаружили испанские археологи

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Испанские археологи обнаружили недалеко от острова Кабрера корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1,8 тысячи лет назад, передает Report со ссылкой на El País.

Так, судно находится на глубине 70 метров. Корабль перевозил большое количество амфор, которые очень хорошо сохранились. Это одна из самых ценных находок на Балеарских островах.

"Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления", - заявил археолог Хавьер Родригес. Всего у острова Кабрера нашли 12 кораблей времен Римской империи.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV века нашей эры. Предполагается, что судно, около 20 метров в длину, было торговым, ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни.