Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны

Тестовый космический корабль Orion после близкого облета Луны в начале недели совершил успешный маневр по выходу на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли.

Тестовый космический корабль Orion после близкого облета Луны в начале недели совершил успешный маневр по выходу на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли.

Как передает Report , об этом сообщило NASA.

После запуска маршевого двигателя корабля он направился на эллиптическую орбиту высотой примерно 62 тысячи км от поверхности Луны, где пробудет шесть дней. Нахождение там позволит оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

Затем первого декабря Orion сойдет с этой траектории. А пятого декабря совершит еще один облет Луны на близком расстоянии, после чего направится к Земле.

Планируется, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.