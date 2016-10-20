Конституционный суд Испании отменил запрет на корриду в Каталонии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Испании конституционный суд отменил запрет на бои быков в Каталонии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в заявлении суда говорится, что коррида является частью исторического наследия страны, а потому решение о ее запрете может принять только центральное правительство, у региональных же властей такого права нет.

В 2010 году парламент Каталонии принял закон, запрещающий бои быков на территории этого региона Испании.

Закон вступил в силу в 2012 году и с тех пор бои быков в Каталонии не проводились.

За запрет корриды выступали защитники животных.

Обжалование решения как противоречащего основному закону Испании, было инициировано 50 членами верхней палаты испанского парламента.

Помимо того, что бои быков являются давней испанской традицией, сторонники корриды ссылаются на то, что это огромный сектор экономики, в котором трудятся около 200 тыс. человек.