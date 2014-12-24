​В возрасте 110 лет скончался старейший житель США

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В США умер самый старый житель страны, на момент смерти ему было 110 лет.

Как передает Report, cкончавшегося американца звали Конрад Джонсон, по профессии он был плотником и жил в городе Рокфорд в северной части Иллинойса.

Джонсон родился в Швеции 19 января 1904 года. Вплоть до последнего года жизни он был здоров и отлично себя чувствовал. Лишь несколько месяцев назад Джонсон стал пользоваться ходунками во время прогулок.

Он был дважды женат. Первая жена умерла в 1988 году, вторая скончалась в 2002 году.