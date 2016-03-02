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    ​Композитор Раймонд Паулс на 81-м году жизни захотел сменить имя

    По его мнению, в правящей элите Латвии стало слишком много Раймондов, а это вредит репутации

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Композитор Раймонд Паулс на 81-м году жизни задумался о смене своего имени на Оярс. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению композитора, в правящей элите Латвии стало слишком много Раймондов, а это вредит репутации.

    Раймонд Паулс в январе 2016 года отметил 80-летний юбилей.

    "У меня 2 имени - Раймонд и Оярс. Родители ссорились, но в советское время не разрешали два имени, оставили имя Раймонд. Сейчас я хочу опять поменять имя на Оярс. Слишком много стало Раймондов в правящих кругах. Президент (Раймонд Вейонис - ред.), министр обороны (Раймонд Бергманис - ред.). Еще кто-то. И каждый день это имя где-то звучит. Хотел менять на Оярса", - рассказал Паулс в интервью латвийской радиостанции Baltkom. 

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