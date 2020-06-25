​Компанию богатейшего человека мира назвали рассадником коронавируса

Интернет-холдинг Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, назвали "рассадником коронавируса".

Как передает Report, об этом пишет CNBC.

В подразделениях компании зафиксировано восемь смертельных случаев, в то время как ее конкуренты из Китая сумели обеспечить безопасность сотрудников.

В качестве примера для Amazon приводятся китайские интернет-гиганты Alibabaи JD.com. На их складах, а также в офисах до сих пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

В адрес Amazon поступает все больше вопросов и претензий — даже несмотря на то, что компания ведет корпоративный тематический блог, в котором подробно описывает все принимаемые для борьбы с коронавирусом меры.

При этом, отмечают опрошенные изданием эксперты, заявления китайских корпораций об отсутствии смертельных случаев могут быть далеки от истины, поскольку их политика прозрачности вызывает сомнения.

За последние месяцы Amazon наняла несколько десятков тысяч новых сотрудников для обслуживания складов, создав необходимые американской экономике во время кризиса рабочие места. Это было обусловлено возросшим за время самоизоляции количеством заказов. Однако некоторые работники теперь боятся приходить на свои места, считая, что компания уделяет недостаточно внимания вопросам безопасности.