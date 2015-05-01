​Компания Tesla запускает производство домашних электробатарей

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Калифорнийская компания Tesla создала и приступает к производству электробатарей для обеспечения электрической энергией домов и квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил на презентации ее глава, известный изобретатель и предприниматель Илон Маск.

До сих пор Tesla была известна как мировой лидер в производстве автомобилей с электродвигателями. Сейчас она распространяет свою деятельность и на снабжение электроэнергией домашних жилищ и общественных учреждений.

"Мы выходим на рынок с новой продукцией - домашней электробатареей Powerwall, - заявил Маск. - Очевидно, что Соединенным Штатам придется перейти к новой энергетике, оставить в прошлом нефть и газ".

Powerwall является литий-ионной батареей, способной заряжаться от работающего от солнечных лучей генератора. "Мы создали систему, которая позволяет полностью отказаться от традиционных электростанций, работающих на угле, мазуте или другом ископаемом топливе", - заявил глава Tesla.

Компания приступает с конца лета текущего года к продаже и установке своих электробатарей для жилого сектора по цене в 3,5 тыс. долларов США в 10 кВт.ч и 3 тыс. долларов за батарею в 7 кВт.ч.