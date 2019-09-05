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Компания Porsche представила свой первый электромобиль

​Компания Porsche представила свой первый электромобиль

Германская компания Porsche в среду представила свой первый электромобиль, спортивный седан Taycan.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте этого люксового бренда, принадлежащего концерну Volkswagen.

Это первый автомобиль Porsche, работающий только на электрическом приводе. Презентация экологичной машины состоялась одновременно на трех крупнейших авторынках - в США, рядом с Ниагарским водопадом, в Китае, поблизости от ветряной электростанции, и в Германии, возле солнечной электростанции.

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