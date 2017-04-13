Команда лыжников совершает экспедицию из Баку в Сочи

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Команда из семи лыжников из России и Франции, отправившаяся в экспедицию из Баку в Сочи, взошла на гору Эльбрус.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, экспедиция начала свой путь в Баку в феврале и намерена добраться до Сочи в начале мая.

Полный траверс Главного Кавказского хребта составляет 1425 км. Команда на лыжах и велосипедах уже прошла из Азербайджана через Грузию и российский Северный Кавказ.

Маршрут включал в себя восхождения на самые высокие вершины каждой страны — гора Базардюзю 4466 м (Азербайджан), Казбек 5033 м (Грузия/Россия), Эльбрус 5642 м (Россия), 20 пиков и 80 перевалов.