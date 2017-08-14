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    Команда из Баку стала победителем в фестивале фейерверков в России - ФОТО

    Победителем этого года стала команда из Баку, представившая свою композицию под названием Синяя вечность

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В минувшую субботу в честь Юбилея Костромы в акватории Волги состоялся традиционный конкурсный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В фестивале участвовали команда из Северодвинска "Салюты Поморья", ивановская команда "Арт-Салют", бакинская команда "Большой Праздник" и команда из Сергиева Посада "Фейерверки России".

    На праздничное мероприятие, посвящённое 865-му юбилею города, 50-му – "Золотого кольца" и Году экологии, собрались тысячи гостей.

    Организаторы решили, что победителем этого года достойна стать команда из Баку, представившая свою композицию под названием "Синяя вечность".

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