Команда из Баку стала победителем в фестивале фейерверков в России - ФОТО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В минувшую субботу в честь Юбилея Костромы в акватории Волги состоялся традиционный конкурсный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В фестивале участвовали команда из Северодвинска "Салюты Поморья", ивановская команда "Арт-Салют", бакинская команда "Большой Праздник" и команда из Сергиева Посада "Фейерверки России".

На праздничное мероприятие, посвящённое 865-му юбилею города, 50-му – "Золотого кольца" и Году экологии, собрались тысячи гостей.

Организаторы решили, что победителем этого года достойна стать команда из Баку, представившая свою композицию под названием "Синяя вечность".