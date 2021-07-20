Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом

Команда основателя Amazon Джеффа Безоса поднялась на борт корабля New Shepard перед суборбитальным полетом в космос.

Команда основателя Amazon Джеффа Безоса поднялась на борт корабля New Shepard перед суборбитальным полетом в космос.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале компании Blue Origin.

В июне текущего года Безос анонсировал свой суборбитальный полет в космос на корабле компании Blue Origin. Запуск корабля запланирован на 16.00, New Shepard отправится в космос со стартовой площадки в Техасе. Полет продлится 11 минут, за это время корабль наберет достаточную скорость, чтобы выбросить капсулу с людьми выше международно признанной границы космоса — линии Кармана.

Команда, в состав которой кроме Безоса вошли его брат, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен, проведет в невесомости четыре минуты, после чего вернется на землю.