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Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом

Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом Команда основателя Amazon Джеффа Безоса поднялась на борт корабля New Shepard перед суборбитальным полетом в космос.
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20 июля 2021 г. 17:16
Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом

Команда основателя Amazon Джеффа Безоса поднялась на борт корабля New Shepard перед суборбитальным полетом в космос.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале компании Blue Origin.

В июне текущего года Безос анонсировал свой суборбитальный полет в космос на корабле компании Blue Origin. Запуск корабля запланирован на 16.00, New Shepard отправится в космос со стартовой площадки в Техасе. Полет продлится 11 минут, за это время корабль наберет достаточную скорость, чтобы выбросить капсулу с людьми выше международно признанной границы космоса — линии Кармана.

Команда, в состав которой кроме Безоса вошли его брат, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен, проведет в невесомости четыре минуты, после чего вернется на землю.

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