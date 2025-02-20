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КНР разработала самую мощную в мире камеру слежения за военными спутниками

КНР разработала самую мощную в мире камеру слежения за военными спутниками Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на основе лазера, которая может позволить Китаю следить за иностранными военными спутниками.
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20 февраля 2025 г. 07:13
КНР разработала самую мощную в мире камеру слежения за военными спутниками

Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на основе лазера, которая может позволить Китаю следить за иностранными военными спутниками.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на авторов разработки.

Новинка создана специалистами из Института исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук. В ходе испытаний, которые были проведены на озере Цинхай (Кукунор), было сделано несколько снимков с точностью до миллиметра с расстояния более 100 км, что ранее считалось невозможным.

103-ваттный лазер широкого диапазона был объединен с системой цифровой обработки полученных камерой данных в реальном времени. Устройство смогло быстро обнаружить детали размером до 1,7 мм в поперечнике и определить расстояние до объектов с точностью до 15,6 мм.

Уровень детализации оказался примерно в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих камер и телескопов, использующих линзы, указывает издание.

"Речь идет не только о том, чтобы увидеть спутник на орбите, но и о том, чтобы прочитать его серийные номера", - сказал SCMP один из экспертов. В перспективе такое устройство может быть размещено в космосе и различать мелкие детали, в том числе человеческие лица, с низкой околоземной орбиты, отмечает газета.

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Версия на азербайджанском языке Çində hərbi peykləri izləyə bilən dünyanın ən güclü kamerasını yaradıblar

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