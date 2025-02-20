КНР разработала самую мощную в мире камеру слежения за военными спутниками

Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на основе лазера, которая может позволить Китаю следить за иностранными военными спутниками.

Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на основе лазера, которая может позволить Китаю следить за иностранными военными спутниками.

Как передает Report , об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на авторов разработки.

Новинка создана специалистами из Института исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук. В ходе испытаний, которые были проведены на озере Цинхай (Кукунор), было сделано несколько снимков с точностью до миллиметра с расстояния более 100 км, что ранее считалось невозможным.

103-ваттный лазер широкого диапазона был объединен с системой цифровой обработки полученных камерой данных в реальном времени. Устройство смогло быстро обнаружить детали размером до 1,7 мм в поперечнике и определить расстояние до объектов с точностью до 15,6 мм.

Уровень детализации оказался примерно в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих камер и телескопов, использующих линзы, указывает издание.

"Речь идет не только о том, чтобы увидеть спутник на орбите, но и о том, чтобы прочитать его серийные номера", - сказал SCMP один из экспертов. В перспективе такое устройство может быть размещено в космосе и различать мелкие детали, в том числе человеческие лица, с низкой околоземной орбиты, отмечает газета.