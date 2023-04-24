КНР изучит возможность создания сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати

Китай планирует в ходе реализации своей программы лунных исследований изучить возможность возведения сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати.

Китай планирует в ходе реализации своей программы лунных исследований изучить возможность возведения сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати.

Как передает Report, об этом сообщает газета China Daily.

"Если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции", - сказал ведущий специалист Китайского национального космического управления (CNSA) У Вэйжуна.

По его словам, космический аппарат "Чанъэ-8", который должен отправиться на поверхность естественного спутника Земли, предназначен для проведения исследований строения и минерального состава Луны, а также для проверки возможности использования некоторых передовых технологий, таких как 3D-печать, для работ на лунной поверхности.