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КНР изучит возможность создания сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати

КНР изучит возможность создания сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати Китай планирует в ходе реализации своей программы лунных исследований изучить возможность возведения сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати.
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24 апреля 2023 г. 13:20
КНР изучит возможность создания сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати

Китай планирует в ходе реализации своей программы лунных исследований изучить возможность возведения сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати.

Как передает Report, об этом сообщает газета China Daily.

"Если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции", - сказал ведущий специалист Китайского национального космического управления (CNSA) У Вэйжуна.

По его словам, космический аппарат "Чанъэ-8", который должен отправиться на поверхность естественного спутника Земли, предназначен для проведения исследований строения и минерального состава Луны, а также для проверки возможности использования некоторых передовых технологий, таких как 3D-печать, для работ на лунной поверхности.

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