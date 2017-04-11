 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клинтон подарил Бушу-старшему носки

    Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Билл Клинтон подарил своему также бывшему предшественнику Джорджу Бушу-старшему носки.

    Как передает Report, об этом муж Хиллари Клинтон сообщил в своем микроблоге Twitter.

    Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Экс президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.

    Как выяснилось, Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для его коллекции.

    В 2013 году американцы устроили акцию — они дарили Бушу-старшему на день рождения фотографии в цветных носках.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi