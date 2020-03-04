Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса

Около 150 изменений в новом виде коронавируса произошли с начала вспышки болезни в Китае.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.

Отмечается, что вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью, Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время.

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L - наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.

Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января.

По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.

"Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки", - говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.