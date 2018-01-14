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    Китайский программист усилил мощность старого компьютера в четыре раза

    Частота процессора возросла с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Китайский программист увеличил мощность старого компьютера в четыре раза с помощью новой системы охлаждения.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, экспериментатор разогнал выпущенный 16 лет назад компьютер, подсоединив к его материнской плате мощную современную систему охлаждения на жидком азоте.

    При этом частота процессора возросла с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц.

    Программист отметил, что раньше таких систем охлаждения не было и что теперь с их помощью можно повысить производительность у любого старого компьютера, но эта схема не годится для современных процессоров.

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