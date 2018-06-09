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    Китайский полицейский перенес пожилого прохожего через дорогу - ВИДЕО

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В китайской провинции Сычуань полицейский перенес пожилого мужчину через дорогу на своей спине, сообщает Report со ссылкой на South China Morning Post. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дорогу пытается перейти пожилой пешеход с тростью. 

    Он идет очень медленно и, когда включается зеленый свет для автомобилей, находится только на середине пути. Тогда к нему подбегает полицейский-регулировщик, сажает на спину и буквально увозит его на себе с дороги.

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