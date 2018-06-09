Китайский полицейский перенес пожилого прохожего через дорогу - ВИДЕО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В китайской провинции Сычуань полицейский перенес пожилого мужчину через дорогу на своей спине, сообщает Report со ссылкой на South China Morning Post. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дорогу пытается перейти пожилой пешеход с тростью.

Он идет очень медленно и, когда включается зеленый свет для автомобилей, находится только на середине пути. Тогда к нему подбегает полицейский-регулировщик, сажает на спину и буквально увозит его на себе с дороги.